Çaldıran Belediyesi görevlileri yolda kalan aracın lastiğini değiştirdi

Van’ın Çaldıran Belediyesinde görevli zabıta memurları, yolda mahsur kalan aracın patlayan lastiğini değiştirdi.

Doğubayazıt istikametinden Çaldıran’a gelen aracın lastiği patladı. Yedek lastiği bulunamayan aracın sürücüsü, Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Araç lastiğinin nasıl değiştirileceğini de bilmeyen sürücünün yardıma koşan zabıta ekipleri, yapılan tamir işleminin ardından lastiği taktı.

Kış ve yaz mevsiminde yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına da koştuklarını belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemiz sınırlarında mahsur kalan sürücülere belediye olarak sürekli yardımcı oluyoruz. Özellikle kış mevsiminde kayarak yoldan çıkan ya da donan araçların sürücüleri bizden yardım talep etmesiyle hemen yardımcı oluyor, hatta kalmak isteyen araç sürücülerine konaklama imkanı bile sağlıyoruz. Bugün de zabıta müdürlüğümüzden alınan ihbar sonucu araç lastiği patlayan, ancak lastik takmasını bilemeyen bir şoför kardeşimize zabıtalarımız yardımcı oldu. Zabıtalarımız aracın lastiğini tamir edip yardımcı oldular. Amacımız vatandaşımıza yardımcı olup hayır duasını almaktır” dedi.

