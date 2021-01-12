Çaldıran Belediyesi öğrencileri TEKNOFEST’e hazırlıyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi, düzenlediği model uçak yapma ve uçurma kursuyla öğrencileri TEKNOFEST’e hazırlıyor.

Çaldıran Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen ve uzman eğitmenlerden kurs alan öğrenciler, model uçak yapmayı öğrendi. Yaptıkları model uçakları Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin katıldığı programda uçurmanın sevincini yaşayan öğrenciler, TEKNOFEST’e katılmak için gün sayıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Ensari, belediyenin imkanlarıyla gençleri TEKNOFEST’e hazırladıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz uzman eğitmenler eşliğinde model uçak yapmayı öğrendiler. Gençlerimizi düzenlediğimiz eğitimlerle model uçak pilotluğuna ve uçak mühendisliğine hazırlıyoruz. Çaldıran semalarında gençlerimizin pilotluk yapmalarını temenni ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Gençlerimizin projelerine ve fikirlerine sahip çıkarak önlerini açmaya çalışıyoruz. Burada eğitim gören gençlerimizin TEKNOFEST’te başarılı olmalarını ümit ediyoruz” dedi

Eğitim gören öğrencilerden Diyar Aktaş da, kendilerine yönelik eğitim ve malzeme desteği veren belediye yetkililerine teşekkür ederek, TEKNOFEST’e katılmayı iple çektiğini belirtti.

