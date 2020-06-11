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Çaldıran’da fahiş fiyat denetimi

VAN HABERLERİ  | 11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, tüm dünyada binlerce ölümlere neden olan pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetimlerini sıklaştırdı.Çaldıran Belediyesi ekipleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde satılan ürünlerin satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırıyor.

Van’ın Çaldıran Belediyesi ekipleri, tüm dünyada binlerce ölümlere neden olan pandemiyi fırsat bilen bazı kişilerin olası ürün ya da ürünlerde fiyat artışı yapmasına karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Çaldıran Belediyesi ekipleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde satılan ürünlerin satış fiyatıyla fatura tutarlarını karşılaştırıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde zabıta ekipleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği denetimlerini sürdürüyor.
Açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, dünyada etkili olan pandemi dolayısıyla yapılan denetimlerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yapıldığını belirterek, “Özellikle temel gıda ve manav gibi tüketimin yoğun olduğu yerlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla zabıta ekiplerimizce denetimler yapılarak ürünlerin piyasa fiyatları değerlendirildi. Halkımızın tüketim ürünlerini fahiş fiyatlarda almalarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bu rutin denetim uygulamalarımız devam edecektir” dedi.

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