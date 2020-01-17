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  4. Çaldıran’da karne sevinci

Çaldıran’da karne sevinci

VAN HABERLERİ  | 17.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 bin 650 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.Yağbasan İlkokulu ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, öğretmenler ve veliler katıldı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde 19 bin 650 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Yağbasan İlkokulu ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilere 15 günlük tatil süresince bol bol dinlenerek kitap okumalarını öneren Kaymakam Adem Can, "İlçemizdeki 105 okulumuzda bin 170 öğretmenimizin 19 bin 650 öğrencimize 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini düzenlediğimiz karne dağıtım töreniyle tamamladık. Büyük özveri ile çalışan öğretmenlerimizin verdikleri çabalar sonucunda öğrencilerimizin emekleri ile sömestr tatiline girmiş bulunuyoruz. Karne notları iyi olmayan öğrencilerimiz olabilir, asla üzülmeyin. Önümüzdeki ikinci eğitim öğretim döneminde daha çok çalışarak bunu toparlayacağınızdan eminim. Tatil döneminde bolca dinlenerek kitap okuyun. İlçemizde eğitim çıtasının her geçen gün yukarı doğru ivme kazanması ile birlikte siz öğrencilerimizin başarısını görmekteyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı emek ister, özveri ister. İlçemizde gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz; okul, öğretmen ve öğrencilerimizin daha güzel eğitim görmeleri için ciddi anlamda çaba harcamaktayız. Başarı sizlerden destek vermek bizlerden" dedi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını belirterek, “İlçemizde geçen yıllara bakıldığında eğitim öğretimde ‘bizler de varız’ deme noktasına getiren siz sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Emektar öğretmenlerimizin çabası, siz öğrencilerimizin özverisi sonucu bir eğitim öğretim yılını yarıladık. Bu boş zamanı güzel değerlendirerek ikinci döneme hazırlıklar yapınız. Emek ve özveri sizlerden, sizlere güç ve destek vermek bizlerden olacaktır" ifadelerini kullandı.
Karne dağıtımından sonra protokol üyeleri öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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