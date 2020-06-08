Çaldıran’da normalleşme süreciyle açılan iş yerleri dezenfekte edildi

Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren yürütülen normalleşme süreciyle birlikte Çaldıran Belediyesi de denetimlerini aralıksız sürdürürken iş yerlerini de dezenfekte ediyor.

Açıklanan normalleşme sürecinin ardından Çaldıran Belediyesi ekipleri ilçede bulunan lokanta, kafe,spor salonları ve kahvehane gibi insan yoğunluğunun bulunabileceği yerlerde denetimlerini arttırırken, iş yerlerini de tek tek dezenfekte ediyor. Yapılan denetimlerde, oturulması gereken mekanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi hususunda bilgiler veren ekipler, maske konusunda da uyarı yapıyor.

Normalleşme süreciyle birlikte denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını ve iş yerlerinin dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere neden olan pandemi sürecinin normalleşmesinin ardından belediyemiz teknik ekipleri kafe, lokanta,spor salonları kahvehane gibi insan yoğunluğunun bulunabileceği iş yerlerini dezenfekte ediyor. Denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yaptıkları denetimlerde bu tür mekanlarda sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak, maskesiz dolaşılmaması konusunda uyarılarda bulunarak maske dağıtıyor. Çaldıranlı hemşehrilerimizden beklentimiz; mümkün oldukça evlerinde kalmaları, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır. Ancak kurallara uyarak eski sağlıklı günleri hep birlikte yaşarız” dedi.

