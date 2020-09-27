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Çaldıran’daki yerel sanatçılar bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 27.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesindeki yerel sanatçılar kahvaltıda bir araya geldi.Ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle düğün, nişan, kına gecesi gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalardan dolayı zor günler yaşayan yerel sanatçılar kahvaltıda buluştu.

Çaldıran’daki yerel sanatçılar bir araya geldi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki yerel sanatçılar kahvaltıda bir araya geldi.
Ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle düğün, nişan, kına gecesi gibi etkinliklere getirilen kısıtlamalardan dolayı zor günler yaşayan yerel sanatçılar kahvaltıda buluştu. Çaldıranlı iş adamı Mehmet Selim Çınarcı tarafından tertiplenen kahvaltıda bir araya gelen yerel sanatçılar, sıkıntılarını dile getirdi. Dünya genelinde yaşanan pandemiden dolayı birçok kimse gibi iş sıkıntısı çektirdiklerini belirten sanatçılar, bu zor günlerde kendilerini hatırlayan iş adamı Mehmet Selim Çınarcı’ya teşekkür ettiler.
Kahvaltıda yerel sanatçılarla bir süre sohbet eden iş adamı Mehmet Selim Çınarcı, “Geçen seneden beri dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle birçok insan işsiz kaldı. Bununla birlikte kimi zaman zorunlu olarak getirilen yasaklardan dolayı birçok etkinlik iptal edildi. Bu önemli etkinliklerden biri de düğünlerdir. Özellikle yaz aylarında yöremizde çok düğün yapılıyor. Yerel sanatçılarımız bu düğünlerden ekmek paralarını kazanmaya çalışıyorlar. Fakat bu sene pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı yerel sanatçılarımız büyük sıkıntılar çekiyor. İşte bu zor günlerde her zaman sanatçılarımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak için, kendilerini kahvaltıda ağırladım. Sanatçılarımızla sohbet edip yaşadıkları sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Umuyorum ki dünya genelinde pandemi için etkili bir çözüm bulunur ve herkes için hayat eskisi gibi normale döner” dedi.

Çaldıran’daki yerel sanatçılar bir araya geldi

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