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Çal’dsn Azerbaycan’a destek

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

Çal Belediyesi, Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Çal’dsn Azerbaycan’a destek

Çal Belediyesi, Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı. Başkan Akcan, “Sivil kayıplara da yol açan bu saldırıları Çal Belediyesi olarak kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yineliyoruz” dedi.
Çal Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a destek verdiğini gösterdi. Çal Belediyesi, belediye hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak destek çıktı. Çal halkının Azerbaycan ordusuna zaferler dilediğini belirten Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın askeri birlik ve mevzilerine, sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılar hepimizi derinden etkilemiş ve üzmüştür. Sivil kayıplara da yol açan bu saldırıları Çal Belediyesi olarak kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yineliyoruz. Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Biz de Çal Belediyesi olarak, kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bayrak asarak destek mesajlarıyla göstermek istedik” dedi.

Öte yandan, Başkan Akcan, sosyal medya hesabından ise “Biz iki devlet olabiliriz fakat tek milletiz” şeklinde paylaşımda bulundu.

Çal’dsn Azerbaycan’a destek

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