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Çalınan araç park halinde bulundu

12.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gün öce kapalı garajdan çalınan araç park halinde bulundu.Olay, Pazar akşamı Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Özgün Avcı Sokak’ta bulunan bir apartmanın kapalı garajında park halinde olan Cemal Akman’a ait 55 JC 183 plakalı araç, henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 gün öce kapalı garajdan çalınan araç park halinde bulundu.
Olay, Pazar akşamı Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Özgün Avcı Sokak’ta bulunan bir apartmanın kapalı garajında park halinde olan Cemal Akman’a ait 55 JC 183 plakalı araç, henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Aracın çalındığını fark eden kızı Neslihan Akman, polisi arayarak durumu bildirdi. Neslihan Akman aracın resmini de sosyal medyada paylaşarak çalındığını duyurdu. Sosyal medyadan aracı gören bir vatandaş 112 ihbar hattını arayarak çalınan aracın Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Önder Sokak’ta Söyler Sitesi bahçesinde park halinde olduğunu ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay verilen adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri aracı park halinde buldu. Ekipler aracı çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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