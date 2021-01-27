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Çalışkan muhtar, gençleri milli takıma hazırlıyor

27.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Çalışkan muhtar, gençleri milli takıma hazırlıyor

Isparta’da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal tarafından kurulan spor kulübü, dart, bocce gibi dallarda Türkiye ve İl dereceleriyle gururu oluyor.

Isparta’da Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal tarafından kurulan spor kulübü, dart, bocce gibi dallarda Türkiye ve İl dereceleriyle gururu oluyor. Gürdal ve derece elde eden sporcular, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’i makamında ziyaret etti.
Isparta’da dart ve bocce antrenörlüğü yapan Zafer Mahallesi muhtarı Recep Gürdal, kendi mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede bulunan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sporu sevmeleri adına harekete geçti. Gençlere bireysel olarak dart ve bocce eğitimleri veren Gürdal, ayak tenisi alanında da çalışmalar yapmak üzere hazırladığı projeyi hayata geçiriyor. Gürdal’ın kurduğu Zafer Spor Kulübü’nde yüzlerce sporcu bulunuyor. Hedeflerinin milli takım olduğunu söyleyen Gürdal, ayrıca gençleri spora teşvik etmek için muhtarlık maaşını sportif ve sosyal faaliyetlere harcadığını dile getirdi.
İl Müdürü Gevrek, başarılı muhtar Gürdal ve sporcuları kutlayarak, çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Ayrıca Gevrek, sporcuların ihtiyaçlarıyla ilgili de gereken desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Çalışkan muhtar, gençleri milli takıma hazırlıyor

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