Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı

Adana'da bir grup tarafından yardım dağıtım çalışmaları engellenmek istenen Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve görgü tanıkları yaşananları anlattı.

Yüreğir ilçesinde, 14 Mayıs'ta yardım dağıtımı engellenmek istenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli Galip Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan hemen önce Kaymakamlık binası önünde yardım tırından diğer kamu araçlarına yükleme yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de ekibi koordine etmek için bölgede bulunduğunu belirten Bülbül, "Yanında koruması da vardı. Yolun karşısından Kaymakam Bingöl'ün olduğu güzergaha doğru önce 7-8 kişi daha sonra yaklaşık 20 kişilik bir grup yaklaştı." diye konuştu.

Yaklaşan gruptan bazılarının, ellerinde telefonlarla görüntü çektiğini ifade eden Bülbül, şöyle devam etti:

"Art niyetli oldukları her hallerinden belliydi. Kaymakam Bingöl'ün koruması kendini tanıttı. Kaymakam'a ve korumasına hakaret ettiler. Kaymakam'ın korumasına karşı fiili saldırıda bulundular. Kaymakam'ın korumasını eğer geçselerdi, ikinci adımda Kaymakam Bey'e yumruklar isabet etmek üzereydi. Diğer koruması gelerek Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün güvenli bölgeye çekilmesini sağladı."