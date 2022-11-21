Çalıştığı işletmeye ait kamyon lastiklerini ve jantını satan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, madencilik firmasında çalışan bir şüphelinin işletmeye ait 6 kamyon lastiği ve kamyon jantını sattığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın malzemeleri, M.K. ve O.E. isimli şahısların bulunduğu araca yüklediği tespit edildi.

Araçtaki şahısların beyanında ise lastikleri ve jantı 15 bin 100 TL karşılığında satın aldıkları belirlendi. Söz konusu malzemeler işletmeye geri teslim edilirken, şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

