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Çalıştığı otobüsle uyuşturucu hap getiren muavin ve arkadaşı tutuklandı

30.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde, çalıştığı otobüsle 3 bin 135 uyuşturucu hap getiren muavin ve irtibatlı olduğu arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıştığı otobüsle uyuşturucu hap getiren muavin ve arkadaşı tutuklandı

Olay, 28 Ocak’ta Boyabat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir seyahat firmasında muavin olan 29 yaşındaki U.Ö.’nün çalıştığı otobüsle uyuşturucu getirdiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Otobüsten şüpheli bir paket ile inmesinin ardından muavin gözaltına alındı. Yapılan incelemede koli içerisinde saklanmış 3 bin 135 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Muavin ile irtibatlı olduğu tespit edilen A.G.(33) gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen muavin ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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