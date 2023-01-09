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Cam yüklü tır devrildi; 1 yaralı

09.01.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda cam yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, ulaşımda bir süre akşama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Bursa istikametine gitmekte olan R.Z. idaresindeki 10 AFS 07 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Diğer taraftan kazanın ardından araçta bulunan camlar yola saçılırken, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi aracıyla İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerekli tedbirler alındı. Kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan camların temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

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