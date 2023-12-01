Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezinde, doğayla iç içe kayak ve snowboard, kızakla kayma, ahşap bungalov ile otelde konaklama imkanı sunuluyor.

Kış turizmi kapsamında bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı, 11 pist ve 2 telesiyejin bulunduğu merkezde sezonun 10 Aralık'ta açılması planlanıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak merkezi bölgesinde yağışın ardından kar kalınlığının 20-25 santimetre civarında olduğunu söyledi.

Pist, telesiyej ve makinelerde, restoran ve otel kısmında bütün çalışmaların tamamlandığını anlatan Kaya, sezon açılışını beklediklerini belirtti.

Kaya, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları tarafından vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için bütün tedbirlerin alındığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tuzlama ekiplerimiz, makinelerimiz sahada. Yetersiz durumlarda tekrar takviye yapılmasıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor, kiralama usulüyle. Şu anda çalışmalar tamamlandı. Biz kışın artık hemşehrilerimizi, yurt dışından ve yurt içinden misafirlerimizi bekliyoruz. Kayak merkezinde inşallah bereketli bir kar yağışıyla da sürece başlayacağız."

Çambaşı Yaylası'nda konaklamayla ilgili çok ciddi sıkıntı bulunmadığını belirten Kaya, konaklama tesislerinin açık olduğunu, yeni bir otelin de yıl sonu itibarıyla bir bölümünün açılmasının planlandığını aktardı.

Yaz ve kış turizmiyle öne çıkan Çambaşı'nda hem yatırımcılar hem de kurumlar tarafından yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Kaya, kayak merkezinin yeterli kar seviyesine ulaştığında faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Kaya, kayak seven herkesi yaylaya beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem konaklayacakları hem kayak yapacakları güzel bir alan. Bütün tesisleri de hazır. 17 kilometre civarında pistleriyle bütün olumsuzluklara karşı güvenlik tedbirleri alınmış, güzel bir tesisimiz. Önceki yıllardaki o yoğun tempo ve hareketin bu sene de olacağı düşüncesindeyiz. Yoğunluğa dikkat etmesinler, gelsinler, biz misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bütün tedbirlerimizi aldık ve bekliyoruz."

"TURİSTLERİMİZİ 10 ARALIK'TAN SONRA AĞIRLAMAK İÇİN HAZIR BEKLİYORUZ"

Çambaşı Kayak Merkezi İşletme Müdürü Muzaffer Topal, merkezde şömineli ve yerden ısıtmalı 12 bungalov ev bulunduğunu belirtti.

Otelde ise 34 oda, 78 yatak kapasitesi olduğunu aktaran Topal, "Toplamda 17 bin 250 metre uzunluğunda 11 pistten oluşmakta. Amatör, orta ve uzman seviye olarak üç ayrı konumda. Geçen sene sezon biraz geç başladı. Ocak ayının 15'inden sonra sezonumuz açıldı. Bu sene inşallah kar erken yağarsa 10 Aralık'ta sezonu açmayı planlıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizi 10 Aralık'tan sonra ağırlamak için hazır bekliyoruz." diye konuştu.

