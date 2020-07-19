YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çambaşı-Topçam Yaylaları birleşiyor

Çambaşı-Topçam Yaylaları birleşiyor

ORDU HABERLERİ  | 19.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Ordu’da yayla turizminin kalbi olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Topçam Yaylası yeni açılan ve asfaltlanmasına başlanan yol ile birleşiyor.Ordu’nun mahalle grup yolları ve ilçe merkezlerinde asfalt ve beton yol seferberliği sürüyor.

Ordu’da yayla turizminin kalbi olan Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesi Topçam Yaylası yeni açılan ve asfaltlanmasına başlanan yol ile birleşiyor.
Ordu’nun mahalle grup yolları ve ilçe merkezlerinde asfalt ve beton yol seferberliği sürüyor. 19 ilçenin tamamında hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan güzergahları asfalt ve betonla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde başlatılan çalışmalarla, standardı yüksek konforlu yollar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çambaşı-Topçam yaylaları birleşiyor
Mesudiye ve Kabadüz ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Topçam güzergahında çalışmaların yeniden başladığını duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İki ilçemizin yıllardır beklediği, hem turizmi hem de ilçeler arası etkileşimi daha da artıracak 24 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışmaları yeniden başlattık. Daha önce yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Şimdi ise 19 kilometrelik bölümü beton yolla birlikte hizmete açacağız. Standardı yüksek yol ile ilçelerimiz arası ulaşım artık daha konforlu olacak” diye konuştu.

Mesudiye’de 7 mahalle birleşiyor
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 7 mahalleyi kapsayan iki ayrı grup yolunda asfalt çalışması başlatacaklarını müjdeleyen Başkan Güler, “Esatlı, Çardaklı, Türkköyü, Kışlacık ve Çavdar Mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolu ile Çavdar, Dayılı, Göçbeyi Mahallelerini birbirine bağlayan 4,5 km uzunluğundaki güzergahı emisyon asfalta kavuşturacağız. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tüm planlamalarını yaptı. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Karate müsabakaları sona erdi

Karate müsabakaları sona erdi

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor kulübünden açıklama

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Giresun’dan 1 PÖH Timi Van’a gönderildi

Ordu Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazar

İmsak
03:14
Sabah
05:06
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:04
Yatsı
21:47

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazar

Güler Eczanesi
Altinordu
Park Eczanesi
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi
Altinordu
İstanbul Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Karamustafa Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Özlem Eczanesi
Unye
Yalı Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Kereste yüklü kamyon devrildi

Kereste yüklü kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.