YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çambaşı Yaylası'ndaki yapılar iyileştiriliyor

Çambaşı Yaylası'ndaki yapılar iyileştiriliyor

ORDU HABERLERİ  | 10.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız"

Ordu'nun önemli turistik alanlarından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, Dış Cephe İyileştirme Projesi kapsamında binalara ahşap giydirme yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, 72 obası ve 100 bin dönümlük alanıyla Türkiye'nin en geniş yaylalarından Çambaşı'nın cazibesini artıracak yeni bir proje için düğmeye basıldığını belirtti.

Çalışmalarına başlanılan projeyle, yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesi iyileştirilerek yaylanın güzelliğine güzellik katılacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Dört mevsim turizmde bulunmaz özelliklere sahip Çambaşı Yaylası bizim için son derece önem arz eden bir yer. Turizmde iddialı olduğumuz Ordu'da, Çambaşı gibi turizm destinasyonlarının cazibesini artırarak, ilimizin tanınırlığını sağlayan bu alanların güzelliğini gün yüzüne çıkarma gayretindeyiz. Bu nedenle misafirlerimizin uğradığı ilk yer olan yayla merkezindeki 62 binanın dış cephesini yenileyerek, yaylamızın doğal görünümüne yakışan estetik binalar ortaya çıkaracağız."

- "Yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız"

Yaylanın yöresel kimliğine uygun şekilde çalışmaların başladığını bildiren Güler, "Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayat bulacak proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma yapılacak. Binaların cephesinde yapacağımız ahşap giydirme ve mantolama çalışmasıyla turizm ve ticaret hareketliliği olan yaylamızı estetik, cazibeli bir görünüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ordu Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:50
Sabah
04:49
Öğle
12:33
İkindi
16:32
Akşam
20:07
Yatsı
21:57

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Koçak Eczanesi
Altinordu
Nur Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Yıldız Eczanesi
Fatsa
Hayat Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.