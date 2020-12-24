Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Mahalle Muhtarları, İlçe Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşları ( STK ) Temsilcileri ile bir araya gelerek 2020 yılını değerlendirdi.

Çameli Belediyesi 2020 yılında yapılan icraatları değerlendirmek için toplantı düzenledi. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantılar 3 gün sürdü. Başkan Arslan 3 günlük değerlendirme toplantısında “Pandemi sürecinde hizmetlerimizi aksatmaması için elimizden geleni yaptık. Pandeminin başlamasıyla birlikte mağdur olan vatandaşlarımız başta olmak üzere esnaflarımıza gerekli yardımları yaptık, hizmetleri götürdük. Türk Kızılayı ve Belediyemiz işbirliği içerisinde gıda kolisi dağıttık. Esnaflarımıza alışveriş kartı dağıttık, faaliyetlerini durduran kiracılarımızdan işyerleri kapalı olduğu sürece kira almadık. Vefa Desek Grubuna personel ve araç desteği verdik. Hala şu anda filyasyon ekibinde aracımız ve personelimiz görev devam etmektedir” dedi.

“160 çiftçimiz 800 dekar alanda faaliyetlerine devam ediyor”

Tarıma verdikleri önemi ve ceviz üretiminin için fidan dağıttıklarını belirten Arslan, “160 çiftçimiz 800 dekar alanda faaliyetlerine devam ediyor. Karakılçık Buğdayı’nı, 15 çiftçimize toplam 4 ton, Çameli Fasulyesi 500 kilogram olmak üzere tohum dağıttık. İlçemizde cevizi desteklemek için valiliğimiz, büyükşehir ve DTO işbirliği içerisinde fidan dağıtımı gerçekleşti, Çameli Fasulyesinin tescili alındı.