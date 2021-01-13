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Çameli Belediyesi, TOKİ ile arsa takasını gerçekleştirdi

13.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Çameli Belediyesi, TOKİ ile arsa takasını gerçekleştirdi

Çameli Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda planlanan fakat tahsis edilen arsada zemin etüdü sıkıntısı nedeniyle başlanamayan TOKİ konutlarında, arsa takasını gerçekleştirdi.Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından geçtiğimiz yıllarda planlanan ve projelendirilen ancak ilçe merkezinde tahsis edilen arsada zemin etüdü sıkıntısı nedeniyle başlanamayan TOKİ konutlarında arsa takası ile sona gelindi.

Çameli Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda planlanan fakat tahsis edilen arsada zemin etüdü sıkıntısı nedeniyle başlanamayan TOKİ konutlarında, arsa takasını gerçekleştirdi.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından geçtiğimiz yıllarda planlanan ve projelendirilen ancak ilçe merkezinde tahsis edilen arsada zemin etüdü sıkıntısı nedeniyle başlanamayan TOKİ konutlarında arsa takası ile sona gelindi. TOKİ ile arsa takası işlemi gerçekleşirken Belediyenin Bıçakçı Mahallesindeki arsa takası ile proje yakında başlayacak.

“TOKİ ile arsa takasını gerçekleştirdik”
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "2020 Yılı Aralık ayında alınan meclis kararı ile mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait Yeni Mahalle’de 6.396,51 metrekare taşınmaz ile mülkiyeti belediyemize ait Bıçakçı Mahallemizde 9,371.00 metrekare taşınmazların TOKİ ile arsa takasını gerçekleştirdik. TOKİ Bıçakçı Mahallemizde uygulayacak projeyi yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Çameli Belediyesi, TOKİ ile arsa takasını gerçekleştirdi

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