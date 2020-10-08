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Çameli Belediyesinden Azerbaycan’a destek

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Çameli Belediyesi, Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için ilçe girişine ve belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Çameli Belediyesinden Azerbaycan’a destek

Çameli Belediyesi, Azerbaycan’a verdiği desteği göstermek için ilçe girişine ve belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı astı. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Azerbaycan’daki kardeşlerimiz yanlarında olduğumuzu bilsinler. İki devlet, tek milletiz” dedi.
Çameli Belediyesi, Ermenistan’ın saldırıları karşısında Azerbaycan’a destek verdiğini gösterdi. Çameli Belediyesi, ilçe girişine ve belediye binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak destek çıktı. Çameli halkının ve belediyenin Azerbaycan ordusuna zaferler dilediğini söyleyen Başkan Cengiz Arslan, “Azerbaycan’ımızın işgal edilmiş topraklarına bir an önce Azerbaycan bayrağı dikmesini diliyoruz. Azerbaycan demek Türkiye demektir. Türkiye demek tüm dünya coğrafyası üzerinde yaşayan mazlumların umudu demektir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki dik duruşu, bizi gerçekten mutlu ve onura etmiştir. Bugün aslında konu sadece Azerbaycan değil, tüm dünya üzerindeki Müslüman ülkelerdir. Azerbaycan’daki kardeşlerimiz yanlarında olduğumuzu bilsinler. İki devlet, tek milletiz. Orada bulunan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, cephede savaşan bütün askerlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Çameli Belediyesinden Azerbaycan’a destek

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