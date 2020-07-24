YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Çameli’de hayvan pazarında yoğunluk başladı

Çameli’de hayvan pazarında yoğunluk başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Canlı Hayvan Pazarı’da hareketlenmeye başladı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Canlı Hayvan Pazarı’da hareketlenmeye başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ise Canlı Hayvan Pazarı’nda gezerek incelemelerde bulundu.
Denizli Çameli’de Kurban Bayramı’na bir hafta kala hayvan pazarlarında yoğunluk başladı. Birçok vatandaş hayvan pazarına gelerek kurbanlıklarını almaya başladı. Belediye Hayvan pazarı, gerek esnafa ve gerekse vatandaşlarımıza sağlıklı ve Hijyen ortamda alış veriş imkanı sunarken, sosyal mesafe ve korona virüs tedbirleri kapsamında satış yapılıyor. Canlı Hayvan Pazarı’nda tedbirleri yerinde inceleyen ve vatandaşlarla, kurban satıcılarıyla sohbet eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Canlı Hayvan Pazarı’nda Hayvan pazarının açıldığı günden bu yana, pazar yerinde her türlü tedbirlerin alındı ve vatandaşların rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayram’larını kutluyor, sevdikleri ve aileleriyle birlikte sağlıklı nice mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
PARTNER Yeni sevgiliyle el ele! 'Beyefendiyi tanıyamadık' deyince... Yeni sevgiliyle el ele! 'Beyefendiyi tanıyamadık' deyince...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:27
Yatsı
21:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Denizli polisinden uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon

Cinsel ilişkiye girme vaadiyle dolandırıcılık

Cinsel ilişkiye girme vaadiyle dolandırıcılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.