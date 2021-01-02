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Çameli’de korona nedenli ölümler devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.01.2021 20:52 | Son Güncelleme

Denizli’de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte düşüş yaşanan koronavirüs vakalarında can kaybı devam ediyor.

Çameli’de korona nedenli ölümler devam ediyor

Denizli’de hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte düşüş yaşanan koronavirüs vakalarında can kaybı devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişi bugün Çameli’de toprağa verilecek.
Çameli’de yılbaşı tatili nedeniyle kaymakamlık tarafından ilçeye gelenlere 10 günlük karantinan uygulama kararının alınmasına yol açan koronavirüs vakaları yine can aldı. Kolak Mahalle Muhtarı Mustafa Adak’ın eşi Müzeyyen Adak (67) yakalandığı Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
5 çocuk annesi Müzeyyen Adak’ın cenazesi bugün Mahalle Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kolak Zevait Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
Öte yandan, yaklaşık 6 ay önce beyin kanaması geçirmesi sonucu ameliyat olan ve felç geçiren Nurettin Acar (78), tedavi gördüğü hastanede koronavirüs hastalığına yakalandı. Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Acar, bugün Çameli’de Ayvacık Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Çameli’de korona nedenli ölümler devam ediyor

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