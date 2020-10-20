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Çameli’nde yollar mıcırdan temizledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 2020 yılı asfalt çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt dökülen yollarda mıcır temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi işbirliği ile asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 2020 yılı asfalt çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt dökülen yollarda mıcır temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi işbirliği ile asfalt çalışmalarında sona gelindi. Yenilenen yol daha güvenli hale gelirken etrafına sıçrayan mıcırların tehlikeye yol açmaması için yol kenarında temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yolların artık daha temiz ve düzgün olduğunu belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarının ardından yolların kenarlarındaki mıcır taşları tehlikeye davet çıkarmaması için yol süpürme makinesi ile mıcır taşları temizlendi. Yollar artık daha temiz ve güvenli” dedi.

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