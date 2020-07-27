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Camide çoraplar bedava

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 15:41 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Ören Camiinde başlatılan Askıda Çorap uygulaması ilgi görürken, uygulamaya cemaatte destek oldu.

Camide çoraplar bedava

Burhaniye ilçesinde, Ören Camiinde başlatılan Askıda Çorap uygulaması ilgi görürken, uygulamaya cemaatte destek oldu. Askının hiç boş kalmadığını anlatan İmam Kadir Özdemir, destek olanlara teşekkür etti.
Turistik Ören Mahalle Camiinde 5 yıl önce başlatılan Askıda Çorap uygulaması ilgi görürken, bu güne kadar askı hiç boş kalmadı. İmam Kadir Özdemir’in başlattığı uygulama örnek oldu. Ören sahiline gelen vatandaşların daha çok devam ettiği camide devam eden uygulama çeşitli basın kuruluşlarına haber olurken, uygulamaya cemaatte sahip çıktı. Çok sayıda vatandaş çorap getirdi. Askının hiç boş kalmadığını anlatan İmam Kadir Özdemir, destek olanlara teşekkür etti. İstanbul’dan geldiğini anlatan Kaan Tuna, “ Ben bu uygulamayı burada gördüm. Çok güzel. Başka camilere de yaygınlaştırılmalı. Kadir hocamıza teşekkür ediyorum” dedi. Yaz aylarında cemaatin arttığına dikkat çeken Yavuz Baltacı da, uygulamanın çorapsız gelen vatandaşlar için çok iyi olduğunu söyledi.

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