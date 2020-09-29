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Camiler Haftası’nda Melikgazi Belediyesi’nden en anlamlı etkinlik

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:09 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi’nde Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Bayram Sanık, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Müftülüğü işbirliği ile yaptırılacak olan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami’nin temelinin atılacağını söyledi.
Erciyes Üniversitesi kampüs alanında GEN-KÖK Merkezi yanında inşa edilecek olan caminin 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırsever Bayram Sanık’a çok teşekkür ediyorum. Kayseri’nin neresine baksanız, okul, dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak camimiz için belediye olarak biz de gerekli desteği vereceğiz. Arsa tahsisi ile cami inşasına katkı sağlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile her zaman desteklerini esirgemeyen İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven’e hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu Camiler Haftası’nda yapılacak bu anlamlı temel atma etkinliği ile Camiler Haftası’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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