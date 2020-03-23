YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi

ISPARTA HABERLERİ  | 23.03.2020 21:48 | Son Güncelleme

Isparta’da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi.

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi

Isparta’da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi. Duada vatandaşlara evde kalınması çağrısında da bulunuldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için pazartesiden itibaren yatsı ezanından sonra camilerden dua edileceğini açıkladı. Uygulamanın ilk gününde Isparta’daki camilerden yatsı ezanı sonrasında dua edildi. Cami hoparlörlerinden edilen duada, “Değerli müminler tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Allah’ım devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten koru, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtar. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı ol. Amin” denildi.

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Yardımseverler Tepebaşı’nda birleşti

Yardımseverler Tepebaşı’nda birleşti

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Isparta Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:50
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:19
Yatsı
20:35

Isparta Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Davraz Eczanesi
Merkez
Gülistan Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Ayaz Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

(ÖZEL) Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.