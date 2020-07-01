YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Çamırdık göleti yeniden su tutuyor

Çamırdık göleti yeniden su tutuyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Kütahyanın Aslanapa ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için oldukça önemli olan Çamırdık göletinin su tutmaya başladığı bildirildi.Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’Çamırdık köyümüzde yaşayan vatandaşların istediği göletinin bakım ve onarımı Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Kütahyanın Aslanapa ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için oldukça önemli olan Çamırdık göletinin su tutmaya başladığı bildirildi.
Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’Çamırdık köyümüzde yaşayan vatandaşların istediği göletinin bakım ve onarımı Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapıldı. Göletin yeniden su tutmaya başladığını görmek bizleri mutlu etti. Köylülerimizin ekonomik açıdan rahatlaması ve sulu tarım yapması için oldukça önemli olan bu projenin bitirilmesinde emeği olan, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz’a, Genel Sekreterimiz ve tüm emeği geçenlerden rabbim razı olsun. AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte göletin su kanallarını temizleme ve borulama çalışmasını yapan Köy muhtarımız ve köy sakinlerini çalışmalarında ziyaret ettik. Bölgemize hayırlı olsun’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görünce telefona sarıldı! Dünyada onlardan az var... Görünce telefona sarıldı! Dünyada onlardan az var...
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:37
Sabah
05:30
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:22

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

Sağanak yağış sonrası bodrum katlarını su bastı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.