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Campanharo: "Hakemler canımızı yakıyor"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, "Hakemler, canımızı yakıyor.

Campanharo: "Hakemler canımızı yakıyor"

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, "Hakemler, canımızı yakıyor. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor’un hakettiği yer burası değil" dedi.
Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanan Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Gustavo Campanharo, alınan yenilginin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Konyaspor’u mutlak suretle yenerek 3 puanı almak istediklerini ifade eden Kayserisporlu Gustavo Campanharo, "Hakemlerin yanlış kararları neticesinde maçı kaybettik. Hatalar aleyhimize oluyor. Bunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum. Ama biz daha iyi çalışıp saha içinde ve saha dışında bununla mücadele edip üst sıralara çıkmalıyız. Ligin altından kurtulmak için çabalamalıyız. Kayserispor’un hakettiği yer burası değil. Umarım hakem hataları daha çok tekrarlanmaz. Gerçekten çok canımız yanıyor" dedi.

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