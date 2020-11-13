Çamsarı’dan TÜBİTAK’tan proje desteği alan öğretim elemanlarına plaketli teşekkür

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının yayınladığı 2020 yılı 1. Dönem ARDEB proje sonuçlarına göre projeleri destek almaya hak kazanan öğretim elemanlarına plaket vererek teşekkür etti.

Rektör Çamsarı, TÜBİTAK’tan proje desteği almaya hak kazanan öğretim elemanları Prof. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Yahya Nural ve Ar. Gör. Dr. Cemile Solak ile bir araya geldi. Rektörlükte gerçekleşen görüşmede öğretim elemanlarını başarılarından dolayı kutlayan Çamsarı, TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre MEÜ’nün Türkiye’deki 192 üniversite arasında 19’uncu sırada yer alarak önemli bir sonuç elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve bu alandaki her türlü girişimi desteklediklerini belirten Çamsarı, özellikle son yıllarda elde edilen başarılı sonuçları bu çabanın bir meyvesi olarak gördüklerini vurguladı.

Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte proje faaliyetleri geliştirmeyi sürdürmenin ve devamlılığın önemine de vurgu yapan Rektör Çamsarı, öğretim elemanlarının bu proje başarılarında öğrencilerle çalışmalarının ve onların da katkı sağlamalarının önem arz ettiğini kaydetti.

TÜBİTAK desteği alan proje sahibi öğretim elemanları da çalışmalarında kendilerine sağladıkları destek ve bu tür buluşmalarla verdikleri moral ve motivasyon için Rektörü Çamsarı’ya teşekkür etti.

Çamsarı daha sonra Prof. Dr. Dizge, Doç. Dr. Nural ve Ar. Gör. Dr. Solak’a plaket takdim etti.

Üç proje TÜBİTAK desteği aldı

TÜBİTAK tarafından ARDEB 2020 yılı 1. Dönem 1001 projesi olarak kabul edilen projelerden ilki, TÜBİTAK 2020 Çağrı Planlaması kapsamında “Tarım ve Gıda Alanı

