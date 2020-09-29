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Çan Belediyesi hayvan barınağı projesi yer tahsisi gerçekleştirildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi tarafından başlatılan hayvan barınağı projesi kapsamında yer tahsisi gerçekleştirildi.Çan Belediyesi olarak bakıma muhtaç "can dostlarımıza" sahip çıkmak ve sokak hayvanlarına daha modern, güvenli bir alan sunabilmek için adımlarımızı atıyoruz bilgisini paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çan Orman İşletme Şefliği, Çan serisi 140 ve 142 nolu bölmeler makamında Çan Belediye Başkanlığı adına "Sokak Hayvanları Bakımevi" izni verilen sahanın imzasını gerçekleştirdik.

Çan Belediyesi hayvan barınağı projesi yer tahsisi gerçekleştirildi

Çan Belediyesi tarafından başlatılan hayvan barınağı projesi kapsamında yer tahsisi gerçekleştirildi.
Çan Belediyesi olarak bakıma muhtaç "can dostlarımıza" sahip çıkmak ve sokak hayvanlarına daha modern, güvenli bir alan sunabilmek için adımlarımızı atıyoruz bilgisini paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çan Orman İşletme Şefliği, Çan serisi 140 ve 142 nolu bölmeler makamında Çan Belediye Başkanlığı adına "Sokak Hayvanları Bakımevi" izni verilen sahanın imzasını gerçekleştirdik. Çan Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan ile imzalamış olduğumuz sokak hayvanlarına barınak amacıyla belediyemiz bünyesine kattığımız alanı içeren sözleşmeyi imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çan Belediyesi hayvan barınağı projesi yer tahsisi gerçekleştirildi

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