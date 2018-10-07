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Can Yılmaz'dan Fenerbahçeli futbolculara gönderme!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz, Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Twitter hesabından güncel puan durumunu paylaştı ve futbolculara göndermede bulundu.

Can Yılmaz'dan Fenerbahçeli futbolculara gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Fenerbahçe, ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

Geride kalan 7 maçta topladığı 7 puanla 16. sırada bulunan Sarı-Lacivertliler, zorlu rakibi karşısında kazanıp milli araya moralle gitmeye çalışacak. Karşılaşma öncesinde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi ve aynı zamanda yazar olan, Fenerbahçeliliğiyle bilinen Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Süper Lig'de güncel puan durumunu paylaşan Yılmaz, ''Günaydın...#fenerinmacivar Fenerbahçeli futbolculardan takip eden veya tanıdığı futbolcu olan varsa elden ele yayalım lütfen, durumu 11.38’de söyleyelim de 18.00’e kadar maça konsantre olurlar belki...'' diyerek, takıma olan tepkisini dile getirdi.

Can Yılmaz'ın bu paylaşımının altına Fenerbahçeli taraftarlardan yüksek sayıda etkileşim geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Can Yılmaz Medipol Başakşehir Spor Toto Süpr Lig

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