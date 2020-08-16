YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı

Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Can Yücel’i ölümünün 21.

Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı

İzmit Belediyesi, Can Yücel’i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle andı.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ünlü şairimiz Can Yücel’in hayatını kaybetmesinin 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Cumhuriyet Parkı’nda, Kent Tiyatrosu oyuncularının ve üniversite öğrencilerinin Can Yücel şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, müzik dinletisiyle beraber vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Gitarda Ulaş İskenderoğlu, yan flütte Mustafa Demir yer aldı. Etkinlik ayrıca izmit Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
Amfi tiyatroda seyircilerle beraber Can Yücel’i anmak, şiirleriyle yaşamak ve bir kez daha anlamak adına gerçekleştirilen programda konuk misafir Ruhan Odabaş oldu. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesi Ruhan Odabaş ile şiirlerle, anılarla dopdolu geçirilen program, vatandaşlar tarafından ili ile izlendi.

Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı

Can Yücel İzmit’te şiirleriyle andı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Düzce Belediyesi esnafa 45 milyon lira borç ödedi

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Kaya Eczanesi
Derince
Palandöken Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Osmangazi Eczanesi
Darica
Ece Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.