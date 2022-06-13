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Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.06.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" ve "KB-4304" botlarının operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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