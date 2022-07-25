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Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

25.07.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında tekne içinde 226 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, seyir hareketlerinden şüphelenilen bir balıkçı teknesini takibe aldı.

Bir süre takip edilen tekneye Bozcaada açıklarında "TCSG-66" ve "TCSG-908" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 226 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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