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Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.09.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 58 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

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