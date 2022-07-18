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Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.07.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktadaki lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 70 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botunca düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

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