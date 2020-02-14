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Çanakkale Müzesi ziyaretleri devam ediyor

SİNOP HABERLERİ  | 14.02.2020 14:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta açılan 1915 Savaş Malzemeleri 105.

Sinop’ta açılan 1915 Savaş Malzemeleri 105. Yıl Etkinlikleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Anadolu topraklarını karış karış gezen müzenin bu haftaki durağı Sinop oldu. Döneme ait objelerin yer aldığı müzede bine yakın malzeme bulunuyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, “Çanakkale Müzemiz 10 yıldan bu yana Türkiye’yi dolaşıyor. Bundaki amaç, Çanakkale’ye gidemeyen , oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize Çanakkale’yi ayağa getirme ve tanıtma projesi. Tüm Türkiye’yi dolaştık. Geçen sene bir Doğu Anadolu’muz kalmıştı, oraya da götürdük. Askerlerimize moral kaynağı oldu, öğrencilerimize ayrı bir boyut oldu. Hakkâri’sine, Van’ına, Çukurca’sına Şırnak’ına kadar Çanakkale’yi taşıdık, gösterdik. 18 Mart Zaferimiz doğrultusunda müze boyutunda gördüğünüz gibi Karadeniz illerimizi dolaşıyoruz. Sinopta’yız. Burada da valiliğin, Sinop Belediyesinin, Milli eğitimin hazırladığı programlara dahilinde bütün öğrencilerimiz programlı bir şekilde, geliyorlar ziyaret ediyorlar. Çok büyük duygu seli altında müzeyi geziyorlar. Amacımız da zaten o. Onlara Çanakkale ruhunu aşılamak, göstermek. Her gittiğimiz yerin şehitlerinden oluşan bir şehitliğini kuruyoruz. Sinop’ta yaptığımız gibi. Görsel olarak işte canlandırma çadırlarımız. Bine yakın malzeme mevcut müzede. Bunların hepsi 105 yıllık orijinal malzemeler. Arkada anlatım tablolarımız var. Çanakkale‘nin anlatımını yapan tanıtımını yapan cephe arkasını anlatan çok önemli görsel tablolar. Bunlarla birlikte müze bir bütün ölçüsünde Tüm Türkiye’yi dolaşmaya Çanakkale ruhunu anlatmaya devam ediyor” dedi.

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