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Çanakkale sessizliğe büründü

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 04.12.2020 22:09 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kent sessizliğe büründü.

Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kent sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saat 05.00’a kadar devam edecek kısıtlamalardan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.
Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00’e kadar genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlere devam edecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:10
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
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Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
İmren Eczanesi
Biga
Yanık Eczanesi
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