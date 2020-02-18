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Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.02.2020 22:21 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu durdurdu.

Bottaki 29 Afganistan, 10 Kongo, 7 Suriye, 5 Irak ve 1 Orta Afrika uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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