YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı

Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 2020 Ağustos ayında bin 474 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

Çanakkale’de Ağustos ayında bin 474 konut satıldı

Çanakkale’de 2020 Ağustos ayında bin 474 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.
Konut satışlarında 52 bin 123 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve yüzde 15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 118 bin 285 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
13:15
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:51

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Fatih Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ak Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Çan’a 11 hekim müjdesi
Ak Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Çan’a 11 hekim müjdesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Biga’da uyuşturucu operasyonu
Biga’da uyuşturucu operasyonu
Türk Kahramanlar Çizgi Roman Oldu
Türk Kahramanlar Çizgi Roman Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.