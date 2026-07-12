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Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum'da! Ödediği hesap gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı ile mücadele eden Antoine Semenyo, Kolombiya'ya elenmesinin ardından tatil için Bodrum'u tercih etti. Manchester City'nin yıldız futbolcusu, arkadaşlarıyla eğlendiği gecenin sonunda ödediği hesapla dikkat çekti.

Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum'da! Ödediği hesap gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı forması giyen Antoine Semenyo, turnuvaya veda etmesinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dünyaca ünlü futbolcu, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum da! Ödediği hesap gündem oldu 1

Sabah'ta yer alan habere göre; elenmenin ardından kısa bir tatil yapmak isteyen Semenyo, 8 arkadaşıyla birlikte Bodrum'a geldi. Semenyo'nun yanında Alexander Iwobi, Lamare Bogarde de vardı.

Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum da! Ödediği hesap gündem oldu 2

Ünlü futbolcu, Bodrum'da işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya geldi. Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo'nun davul çaldığı ve müzik eşliğinde dans ettiği anlar dikkat çekti.

Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum da! Ödediği hesap gündem oldu 3

Keyifli gecenin sonunda Antoine Semenyo'nun ödediği hesap ise sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre yıldız futbolcu, Bodrum'daki eğlence gecesi için 600 bin lira hesap ödedi.

Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum da! Ödediği hesap gündem oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum dünya kupası
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