Antoine Semenyo Dünya Kupası sonrası Bodrum'da! Ödediği hesap gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı forması giyen Antoine Semenyo, turnuvaya veda etmesinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dünyaca ünlü futbolcu, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Sabah'ta yer alan habere göre; elenmenin ardından kısa bir tatil yapmak isteyen Semenyo, 8 arkadaşıyla birlikte Bodrum'a geldi. Semenyo'nun yanında Alexander Iwobi, Lamare Bogarde de vardı.

Ünlü futbolcu, Bodrum'da işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya geldi. Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo'nun davul çaldığı ve müzik eşliğinde dans ettiği anlar dikkat çekti.

Keyifli gecenin sonunda Antoine Semenyo'nun ödediği hesap ise sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre yıldız futbolcu, Bodrum'daki eğlence gecesi için 600 bin lira hesap ödedi.