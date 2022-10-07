YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

07.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde akü ve jeneratör çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Türkmenli köyündeki araçlardan 4 akü ile bir jeneratörün çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma ekipleri, teknik takip çalışmasında hırsızlıkların Y.D. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Aynı bölgede gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de 13 kurumdan personelin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldıÇanakkale'de 13 kurumdan personelin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldüTekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bayramiç hırsızlık

Çanakkale Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:07
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.