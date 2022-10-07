Çanakkale'de akü ve jeneratör çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde akü ve jeneratör çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Türkmenli köyündeki araçlardan 4 akü ile bir jeneratörün çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarma ekipleri, teknik takip çalışmasında hırsızlıkların Y.D. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Aynı bölgede gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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