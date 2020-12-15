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Çanakkale’de bir ayda 935 konut satıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.12.2020 13:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 2020 Kasım ayında 935 konut satıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu.

Çanakkale’de bir ayda 935 konut satıldı

Çanakkale’de 2020 Kasım ayında 935 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu. Çanakkale’de ise 2020 Kasım ayında 935 konut satıldı.

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