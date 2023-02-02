YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

02.02.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

anakkale'de bir kadını kürekle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın, cezasında indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Hakkı E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Türkan D'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Hakkı E. ruhsatlı av tüfeğinin ve tabancasının bulunduğunu, Türkan D'yi öldürme niyetinin olmadığını, olsaydı tabanca ya da tüfeği yanına alabileceğini beyan etti.

Çiftlikte kamera olduğunu bildiğini dile getiren Hakkı E, şunları söyledi:

"Öldürmeyi düşünmüyordum, öldürme niyetim olsaydı Türkan D’yi kameraların olmadığı bir yerde öldürürdüm. Olay sırasında Eda ve Ela beni görüp engellemeye çalıştı. Ben yine de beni gördükleri ve bildikleri halde Abdullah D’nin yanına hastaneye gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Türkan, eşim ve bana küfredince kendimi kaybettim."

Hakkı E'nin eşi Güllü E. de maktul Türkan D. ile akraba olduklarını ve Biga’daki iki ayrı çiftlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkan D. ile haklarında kötü sözler söylediği için eskisi gibi konuşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olay gecesi eşimin Türkan D’nin evine gittiğini bilmiyordum. Kümeste çalışıyor diye biliyordum. Eve geldiğinde parmakları kanıyordu. Sorduğumda parmağını kümes kapısına sıkıştırdığını söyledi. Üzerindeki kıyafetleri makineye atıp duşa girdi. Telefon geldi. Sorduğumda eşim Türkan’ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Eşim evden çıkarken Türkan’ın kendisine bıçakla saldırdığını söyledi, olayın ayrıntısını öğrenemeden evden ayrıldı. Sonra jandarma gelip beni karakola götürdü. Jandarma evde arama yaptı. Eşimin Türkan D’yi öldürdüğünü karakolda öğrendim."

Duruşmada bazı tanıklar ile taraf avukatlarının beyanları da alındı.

SAVCI MÜTALAASINDA SANIĞIN CEZASINDA İNDİRİM İSTEMEDİ

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın "canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, beyanların alınması sonrası sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

Türkan D'nin ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma çıkışında gazetecilere, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, "Zira sanık bu cinayeti işlerken gündüz gidip keşif yapmış. Akşam maktulün eşini takip etmiş, evde olmadığından emin olmuş. Daha sonra maktulün olduğu eve üzerinde bıçakla, hazırlıklı olarak gelerek Türkan D'yi katletmiştir. Bizler bugün ikinci duruşmada aynı beyanlarımızı tekrarladık." dedi.

OLAY

Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde, 27 Mayıs'ta, bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E. ile akrabası olduğu belirtilen Abdullah D'nin eşi Türkan D. arasında tartışma çıkmıştı.

Hakkı E'nin kürekle başına vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Yakalanan Hakkı E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli, adliyeye sevk edildiGökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi
Ekrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştuEkrem İmamoğlu, Şişli Habitat Yaşam Merkezi açılışında konuştu
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale Biga

Çanakkale Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:15
Öğle
13:33
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
20:02
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.