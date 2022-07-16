YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

16.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kestanelik köyünde tarlasına gitmek için yola çıkan Ali Koparan'ın (70) kullandığı plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Koparan'ın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldıÇanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Tarhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaza

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:51
Öğle
13:25
İkindi
17:22
Akşam
20:50
Yatsı
22:32
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.