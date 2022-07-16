Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kestanelik köyünde tarlasına gitmek için yola çıkan Ali Koparan'ın (70) kullandığı plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Koparan'ın öldüğünü belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz