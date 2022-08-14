Çanakkale'de hurda lastik deposunda yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde hurda lastik deposunda yangın çıktı.
Gümüşçay Caddesi'nde ağaç ve ağaç mamulleri ürünlerinin satıldığı Oduncular Sitesi'nde bulunan hurda lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Biga Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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