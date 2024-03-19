Çanakkale’de İHA destekli kaçak göçmen operasyonu

Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya’ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının İHA desteğiyle göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü Kuruhavuz mevkiinde bugün saat 05.30 sıralarında müşterek yapılan operasyon sonucunda 8 bin ile 10 bin euro karşılığında İtalya’ya gitmek üzere CK Su Ürünleri 1 isimli balıkçı teknesinde Özbekistan uyruklu 2 organizatör kaptan, tekne içerisinde ise 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekne kaptanı 2 organizatör şahıs gözaltına alınırken, olayda kullanılan tekneye el konularak yediemine, yakalanan göçmen şahıslar ise idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, kurulan özel ekipler, İHA destekli Çanakkale’de sahillerde belirlenen düzensiz göçmenleri nokta atışı yaparak, düzenlenen operasyonlarla yakalamaya devam ediyor.

