Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarma ekiplerince son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1479 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında iki aylık süreçte 67 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 1479 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.



