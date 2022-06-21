YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

21.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarma ekiplerince son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 1479 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında iki aylık süreçte 67 operasyon düzenledi.

Bu çalışmalarda, çeşitli ülkelere mensup 1479 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, yabancı uyrukluların yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de iki ayda 1479 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:38
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:54
Yatsı
22:42
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

İniş yapan uçaktan kaçmak istedi! Metrelerce yüksekten düştü

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Kocasına kavuştu! Öpüşme anlarını paylaştı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.