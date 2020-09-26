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Çanakkale'de kadınlar, Troya Kültür Rotas'ındaki 7 günlük yürüyüşüne başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kadınlar, Troya Kültür Rotas'ındaki 7 günlük yürüyüşüne başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, kadının gücünü göstermek isteyen 20 kadın, "2018 Troya Yılı" kapsamında oluşturulan Troya Kültür Rotasında, yürüyüşe başladı.

Şaylan Yılmaz tarafından hazırlanan "Athenalar Yürüyor" projesi kapsamında, 20 kadın Çanakkale'ye gelerek Troya Müzesi önünde buluştu.

Buradan yürüyüşe başlayan kadınlar, 120 kilometrelik rotada 7 gün yürüyecek.

Çanakkale Valiliğinin görevlendirdiği bir rehberle özel bir rotada doğa yürüyüşü yapacaklarını belirten Yılmaz, "Her gün ortalama 15-20 kilometre yürüyerek, 120 kilometrelik yolu 7 günde tamamlamamış olacağız inşallah. Amacımız, doğada olmak. Doğada olma çağrısını duyan kadınların bu yürüyüşü, Behramkale'deki Athena Tapınağı'nda bitecek. Yol üzerinde Truva, Gülpınar'daki Apollon Smintheion Tapınağı ve Assos'daki Athena Tapınağı antik bölgelerini gezmiş olacağız." dedi.

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