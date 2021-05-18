Çanakkale'de köy meydanında kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Köy meydanında oturan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Hasan Gedik (33), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gedik'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı İ.G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



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