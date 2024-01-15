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Çanakkale'de orman arazisine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor

15.01.2024 14:13 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, orman arazisine inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyünde, ormanlık alana ev, baraka ve ağıl yapan Hüseyin G, Yahya G, Kadir A. ve Recep Ç. hakkında, Orman İşletme Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine, Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesinde 2020 tarihinde dava açıldı.

Mahkeme son duruşmada, kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı aldı. Sanıklar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak Bayramiç Asliye Ceza Mahkemesinin yıkım kararına itiraz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Davanın karara bağlanmasının ardından Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ağıl, ev ve barakaların yıkımına başlandı.

Sanıklar Hüseyin G, Yahya G. ve Kadir A'ya ait ağıl ve evler boşaltılırken, Recep Ç, küçükbaş hayvanlarını götürecek yer bulamadığı gerekçesiyle binaları boşaltamadı.

Bölgeye sevk edilen Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman memurları ve jandarma gözetiminde diğer binaların yıkımına başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bayramiç orman

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